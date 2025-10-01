Abbordaggio Flotilla imperversa la protesta in Italia | contingentata la stazione Termini a Roma a Napoli occupati i binari Scioperi in vista

L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a suscitare reazioni e tensioni anche in Italia. Dopo la notizia del fermo di membri dell’equipaggio della nave Alma, la situazione si è spostata anche sul piano interno: le forze dell’ordine stanno cinturando l’area della stazione Termini a Roma, dove si stanno concentrando manifestanti in solidarietà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

abbordaggio flotilla imperversa protestaAbbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: manifestazioni a Roma e scioperi in vista - L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a suscitare reazioni e tensioni anche in Italia . Lo riporta msn.com

abbordaggio flotilla imperversa protestaCortei e proteste dopo l'abbordaggio della Flotilla. A Roma in marcia verso la stazione Termini, a Bologna minacciata chiusura del porto - Scattano proteste e manifestazioni dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di navi militari, nella rotta verso Gaza. Riporta gds.it

