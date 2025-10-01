Abbordaggio Flotilla imperversa la protesta in Italia | contingentata la stazione Termini a Roma a Napoli occupati i binari Scioperi in vista
L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a suscitare reazioni e tensioni anche in Italia. Dopo la notizia del fermo di membri dell’equipaggio della nave Alma, la situazione si è spostata anche sul piano interno: le forze dell’ordine stanno cinturando l’area della stazione Termini a Roma, dove si stanno concentrando manifestanti in solidarietà. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Global Sumud Flotilla, la Marina israeliana sale a bordo anche della nave Sirius e ferma i membri dell'equipaggio. Al Jazeera perde i contatti con suoi giornalisti a bordo. Abbordaggio a circa 70 miglia nautiche dalla costa di Gaza @ultimoranet - X Vai su X
"Al momento 20 imbarcazioni stanno venendo verso di noi, alcune sono all'interno della Flotilla e non sappiamo le loro intenzioni. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco navale, aprire un corridoio umanitario permane - facebook.com Vai su Facebook
Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: manifestazioni a Roma e scioperi in vista - L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a suscitare reazioni e tensioni anche in Italia . Lo riporta msn.com
Cortei e proteste dopo l'abbordaggio della Flotilla. A Roma in marcia verso la stazione Termini, a Bologna minacciata chiusura del porto - Scattano proteste e manifestazioni dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di navi militari, nella rotta verso Gaza. Riporta gds.it