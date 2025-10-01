Abbordaggio Flotilla imperversa la protesta in Italia | contingentata la stazione Termini a Roma a Napoli occupati i binari Cgil | Venerdì sciopero generale

L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a suscitare reazioni e tensioni anche in Italia. Dopo la notizia del fermo di membri dell’equipaggio della nave Alma, la situazione si è spostata anche sul piano interno: le forze dell’ordine stanno cinturando l’area della stazione Termini a Roma, dove si stanno concentrando manifestanti in solidarietà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

