Abbordaggio della Global Sumud Flotilla | la testimonianza live dell' europarlamentare Benedetta Scuderi

Anche Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra è, in queste ore delicate, presente su una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza per trasportare aiuti umanitari. La sua testimonianza sottolinea come l'imbarcazione principale - l'Alma - sia stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: abbordaggio - global

Global Sumud Flotilla, l’esercito di Israele sta arrivando: «Ci prepariamo all’abbordaggio»

Abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele, cosa sappiamo finora

CGIL e USB hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla - X Vai su X

Israele ha iniziato le azioni di abbordaggio contro la Global Sumud Flotilla. Le navi israeliane hanno circondato le imbarcazioni, l’assalto è in corso. Donne e uomini che portano cibo e medicine sono ora sotto minaccia diretta, in acque internazionali, da parte - facebook.com Vai su Facebook

Abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele, cosa sappiamo finora - Le comunicazioni sono interrotte e le condizioni delle persone a bordo sono sconosciute. Da wired.it

Global Sumud Flotilla abbordata, manifestazione a Genova. Appello degli attivisti alla mobilitazione - Manifestazione a Genova dopo l'abbordaggio dei vascelli da parte di navi israeliane. Scrive ilsecoloxix.it