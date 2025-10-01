Abbordaggio della Global Sumud Flotilla | la testimonianza live dell' europarlamentare Benedetta Scuderi

Anche Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra è, in queste ore delicate, presente su una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza per trasportare aiuti umanitari. La sua testimonianza sottolinea come l'imbarcazione principale - l'Alma - sia stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

