Milano, 1 ottobre 2025 – Nelle ore drammatiche dell’abbordaggio della Global Sumud Flottilla da parte della Marina militare israeliana e delle nuove mobilitazioni Pro Pal in tutta Italia – a cominciare nella serata di oggi dell’occupazione da parte di centinaia di attivisti delle stazioni di Napoli, Torino Porta Nuova e Termini a Roma – questa sera su Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, è stata proiettata la scritta ' Free Gaza'. L’iniziativa di Pd e Patto Civico . La scritta, di dimensioni giganti e proiettata su un fianco del grattacielo di piazza Duca d’Aosta rivolto verso la stazione Centrale, è comparsa poco dopo le 8 di questa sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbordaggio della Flotilla, Milano torna a mobilitarsi: proiettata sul grattacielo Pirelli la scritta “Free Gaza”