Abbordaggio della Flotilla Milano torna a mobilitarsi | proiettata sul grattacielo Pirelli la scritta Free Gaza
Milano, 1 ottobre 2025 – Nelle ore drammatiche dell’abbordaggio della Global Sumud Flottilla da parte della Marina militare israeliana e delle nuove mobilitazioni Pro Pal in tutta Italia – a cominciare nella serata di oggi dell’occupazione da parte di centinaia di attivisti delle stazioni di Napoli, Torino Porta Nuova e Termini a Roma – questa sera su Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, è stata proiettata la scritta ' Free Gaza'. L’iniziativa di Pd e Patto Civico . La scritta, di dimensioni giganti e proiettata su un fianco del grattacielo di piazza Duca d’Aosta rivolto verso la stazione Centrale, è comparsa poco dopo le 8 di questa sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
#Roma Manifestazioni alla Stazione #Termini dopo la notizia dell'abbordaggio a #Flotilla da parte delle forze israeliane. Massima attenzione delle forze dell'ordine. Nella foto un frame della diretta sulla barca #Alma - X Vai su X
"Al momento 20 imbarcazioni stanno venendo verso di noi, alcune sono all'interno della Flotilla e non sappiamo le loro intenzioni. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco navale, aprire un corridoio umanitario permane - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione per la Flotilla, la diretta da Milano: centinaia di persone in piazza Scala, blindati di polizia e carabinieri - Milano, 1 ottobre 2025 – Anche Milano risponde all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze navali israeliane. ilgiorno.it scrive
Abbordata la Flotilla: proteste a Milano, sul Pirellone la scritta: "Free Gaza" - "Sotto attacco" scrivono sui cartelloni decine di manifestanti in piazza della Scala, presidio anche all'Università Statale. Scrive rainews.it