Abbordaggio della Flotilla Milano torna a mobilitarsi | proiettata sul grattacielo Pirelli la scritta Free Gaza

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 1 ottobre 2025 –  Nelle ore drammatiche dell’abbordaggio della Global Sumud Flottilla da parte della Marina militare israeliana e delle nuove mobilitazioni Pro Pal in tutta Italia – a cominciare nella serata di oggi dell’occupazione da parte di centinaia di attivisti delle stazioni di Napoli, Torino Porta Nuova e Termini a Roma – questa sera su Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, è stata proiettata la scritta ' Free Gaza'.   L’iniziativa di Pd e Patto Civico . La scritta, di dimensioni giganti e proiettata su un fianco del grattacielo di piazza Duca d’Aosta rivolto verso la stazione Centrale, è comparsa poco dopo le 8 di questa sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

abbordaggio della flotilla milano torna a mobilitarsi proiettata sul grattacielo pirelli la scritta free gaza

© Ilgiorno.it - Abbordaggio della Flotilla, Milano torna a mobilitarsi: proiettata sul grattacielo Pirelli la scritta “Free Gaza”

In questa notizia si parla di: abbordaggio - flotilla

Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria

Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”

Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”

abbordaggio flotilla milano tornaManifestazione per la Flotilla, la diretta da Milano: centinaia di persone in piazza Scala, blindati di polizia e carabinieri - Milano, 1 ottobre 2025 – Anche Milano risponde all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze navali israeliane. ilgiorno.it scrive

abbordaggio flotilla milano tornaAbbordata la Flotilla: proteste a Milano, sul Pirellone la scritta: "Free Gaza" - "Sotto attacco" scrivono sui cartelloni decine di manifestanti in piazza della Scala, presidio anche all'Università Statale. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Abbordaggio Flotilla Milano Torna