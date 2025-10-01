Un noto influencer cinese dell’aviazione, Tang Feiji, è morto sabato mentre trasmetteva in diretta a bordo del suo velivolo ultraleggero nella contea di Jiange, nella provincia del Sichuan. L’uomo, 55 anni, era conosciuto per i suoi contenuti dedicati al volo sulla piattaforma Douyin, dove contava circa 100.000 follower. Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto poco dopo un decollo: “Il mezzo ha effettuato una virata molto ripida, poi è precipitato verso il suolo”, hanno dichiarato testimoni presenti. Il velivolo, un bipala ultraleggero, ha preso fuoco subito dopo l’impatto. Tang stava trasmettendo in diretta streaming l’intera sequenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo visto l’aereo salire, poi girarsi di colpo e cadere”: la morte dell’influencer dell’aviazione Tang Feiji sconvolge i suoi follower