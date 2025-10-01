Abbiamo deciso così Alfonso Signorini rompe il silenzio a sorpresa con un annuncio sul privato

Alfonso Signorini non è solo un volto televisivo: la sua carriera, iniziata come giornalista e arricchita da esperienze da scrittore, regista teatrale e direttore di riviste, lo ha reso uno dei personaggi più riconoscibili del panorama mediatico italiano. Negli ultimi anni è entrato nelle case del pubblico con la conduzione del Grande Fratello, un impegno che lo ha visto protagonista di sei edizioni consecutive e che oggi ha lasciato nelle mani di Simona Ventura. Intervistato dal Corriere della Sera, Signorini ha raccontato come ha vissuto questo passaggio e, a sorpresa, ha svelato un progetto personale che lo riguarda da vicino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it