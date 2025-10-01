A vuoto l’appello di Meloni | nessuna risoluzione bipartisan su Gaza

La data cerchiata in rosso con le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani a Camera e Senato sulla situazione in Medio Oriente è arrivata. Oggi i parlamentari saranno chiamati a presentare delle risoluzioni. Gli uffici dei partiti stanno limando i testi che si adegueranno alla situazione in fieri in Medioriente, con la Flotilla alle porte di Gaza. Ma la novità emersa ieri è che cade nel vuoto l’appello del governo a votare tutti compatti un’unica risoluzione. Dal palco di Lamezia Terme Tajani e la premier Giorgia Meloni avevano lanciato l’invito: giovedì ci sia l’unità del Parlamento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - A vuoto l’appello di Meloni: nessuna risoluzione bipartisan su Gaza

In questa notizia si parla di: vuoto - appello

Fine vita, Martina Oppelli ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera | "Nel vuoto il mio appello per una legge in Italia"

A Venezia cade nel vuoto l’appello per una presa di posizione su Gaza. Ma il cinema è anche etica, non solo estetica

Teatro Stabile del Veneto: Giampiero Beltotto mette a disposizione il mandato. "Deluso dagli imprenditori veneti. Il mio appello perché investissero nella cultura è caduto nel vuoto", ha spiegato. - X Vai su X

L'appello ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria: «Chiediamo che esprimano chiaramente la loro posizione, da oltre un anno la richiesta ad Occhiuto è caduta nel vuoto» ? - facebook.com Vai su Facebook

Spiagge vuote? Meloni non è bagnina: sospirano Schlein e Conte, piange Landini - Dunque, se le spiagge sono semivuote e molta gente preferisce rimanersene a casa, la colpa è di Giorgia Meloni. Lo riporta blitzquotidiano.it

Casa, Majorino (Pd): da Meloni ancora annunci ma nessuna risorsa - Tra lei e il ministro Salvini siamo oltre il trentesimo annuncio a vuoto su di un tema cruciale. Riporta partitodemocratico.it