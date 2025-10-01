A Villa Spinola la manifestazione Sposi Oggi
Dopo il successo della scorsa edizione, “Sposi Oggi” torna sabato 4 e domenica 5 ottobre a Villa Spinola, una delle residenze storiche più affascinanti di Bussolengo. La manifestazione, pensata per tutte le coppie che stanno organizzando il loro giorno speciale, offrirà la possibilità di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: villa - spinola
Gara decisa da una doppietta dello scatenato Spinola e da una singola di Caniparoli. Giovanissimi: il Leguigno ne rifila tre alla Querciolese. Il Villa esulta, Castelnovo accusa l’arbitro
La Fiera Sposi Oggi arriva a Villa Spinola! Un weekend dedicato a futuri sposi e famiglie che cercano ispirazione, fornitori di qualità e idee per rendere unico il giorno del matrimonio. Villa Spinola – Bussolengo (VR), Via Citella 52 Sabato 4 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Tutto pronto a Bussolengo per la fiera “Sposi Oggi” - Torna a Bussolengo "Sposi Oggi" che celebra la sua seconda edizione e si prepara ad accogliere le coppie che pianificano il matrimonio ... Come scrive veronaoggi.it
Via al restauro 'aperto' del Sarcofago degli sposi a Villa Giulia - Gli amanti dei puzzle sanno bene che quattrocento pezzi sono pochi, ma in fondo dipende tutto dalla loro forma. Da ansa.it