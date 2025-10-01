A un centro sociale di destra davamo fuoco… Le bombe L’ammissione choc di Fedez
Fedez è cresciuto nell'ambito dei centri sociali milanesi e questa non è una novità, lui stesso ha rivendicato in più occasioni l'appartenenza a quel mondo che, però, di recente ha criticato. Nella puntata del suo podcast "Pulp Podcast" con ospite Ilaria Salis, Fedez ha dichiarato che " si sono sempre stati dei centri sociali che sono sempre stati di facciata, ricordo il Leoncavallo, che già quando ero piccolo io era un luogo per fare eventi che un luogo di attività vera e propria ". Ma anche che " quando cresci tiri le somme di quel che hai visto e vedi anche delle cose non propriamente giuste, atti di squadrismo vero e proprio e atti di violenza gratuita fine a se stessa, che poco c'entra con i valori che portano avanti ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
