A Terracina l’XI edizione del Festival delle Emozioni
A Terracina si torna a parlare di vita interiore ed educazione ai sentimenti, temi di grandissima attualità con il Festival delle Emozioni, giunto quest’anno alla XI edizione.Una manifestazione che promuove il dialogo tra cultura, psicologia, filosofia e vita quotidiana.Dal 2 al 5 ottobre si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Ginevra Terracina trionfa al Torvaianica Open: sua l'undicesima edizione
Il Palio delle Contrade: tutto pronto a Terracina per la VII edizione
Terracina, al via il Festival della Emozioni 2025 Dal 2 al 5 ottobre 2025 Terracina ospiterà l'XI edizione del Festival delle Emozioni, appuntamento ormai consolidato che porta nella città un dialogo tra cultura, psicologia, filosofia e vita quotidiana. Quest'anno il
https://latinaquotidiano.it/terracina-grande-successo-per-la-terza-edizione-della-festa-dello-sport-opes/… #Terracina #Latina #FestaDelloSport #OpesLatina #SportPerTutti #DiscoRun
