A Terracina l’XI edizione del Festival delle Emozioni

A Terracina si torna a parlare di vita interiore ed educazione ai sentimenti, temi di grandissima attualità con il Festival delle Emozioni, giunto quest’anno alla XI edizione.Una manifestazione che promuove il dialogo tra cultura, psicologia, filosofia e vita quotidiana.Dal 2 al 5 ottobre si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

