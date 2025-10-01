A Spilamberto si celebra l' arrivo dell' autunno nel weekend torna ' Màst Cot'
Con l'arrivo di ottobre e dei primi colori autunnali, torna il momento di accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione a Spilamberto. "Mast Còt - Il profumo del mosto", la manifestazione dedicata alla cottura del mosto, animerà il centro storico con profumi, sapori e tradizioni.
Venerdì 26 settembre si celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari. Il Comune di Spilamberto aderisce alla campagna promossa da ANCI e Croce Rossa Italiana, per ribadire l'importanza di un mondo libero da questa minaccia.