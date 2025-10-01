A Spilamberto si celebra l' arrivo dell' autunno nel weekend torna ' Màst Cot'

Modenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'arrivo di ottobre e dei primi colori autunnali, torna il momento di accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione a Spilamberto. "Mast Còt - Il profumo del mosto", la manifestazione dedicata alla cottura del mosto, animerà il centro storico con profumi, sapori e tradizioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spilamberto - celebra

Cerca Video su questo argomento: Spilamberto Celebra Arrivo Autunno