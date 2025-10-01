A settembre Byd registra quasi 2500 immatricolazioni raggiungendo il 2% nel mercato italiano

ROMA (ITALPRESS) – Settembre 2025 segna un nuovo traguardo per BYD in Italia: il marchio registra 2.488 immatricolazioni raggiungendo la quota del 2%. “Un risultato – si legge in una nota – che conferma il percorso di sviluppo costante del brand nel mercato italiano, e anche in quello internazionale, e il consolidamento della sua presenza in tutti i principali canali di vendita. Un consolidamento della sua presenza nella Top 20 in Italia”. Il principale motore della performance di BYD a settembre è rappresentato dai Veicoli a Nuova Energia (NEV), settore in cui il marchio si conferma leader assoluto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it