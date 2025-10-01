A Sestri Levante l' 11^ edizione della Andersen Run con tre diverse gare e la Family Run
Tutto pronto a Sestri Levante per la 11ª edizione dell'Andersen Run, evento podistico che racchiude quattro gare in programma domenica 5 ottobre.La “Mezza tra le Baie”, gara sulla distanza della mezza maratona (competitiva). Il percorso sarà lo stesso degli anni precedenti ma con una novità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Mezzo Rfi esce dai binari a Sestri Levante, i residenti: “Zona ormai invivibile”
Squalo mako impigliato nella rete di un peschereccio di Sestri Levante
Sestri Levante, un piccolo esemplare di squalo mako finisce nella rete dei pescatori di acciughe
"A Sestri Levante, come gli altri comuni, si possono stendere i panni. Ma ci sono delle norme che suggeriscono di non stendere sulla facciata principale" Francesco Solinas ? #nonstopnews LIVE Link in bio - X Vai su X
L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver tesserato Andrea Pio Loco. Il neo centrocampista corsaro, classe 2002, è stato prelevato dalla Folgore Caratese. Cresciuto nel settore giovanile del Monza, Pio Loco ha militato per tre stagioni nell'Alcio - facebook.com Vai su Facebook
