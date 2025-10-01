A Selva di Progno la Fiera del Derlo
La tradizionale Fiera del Derlo 2025 torna anche quest’anno a Selva di Progno, con tre giornate di festa, sapori e intrattenimento dal 3 al 5 ottobre. Il cuore dell’evento sarà come sempre la piazza principale del paese, Piazza Prof. B. G. Cappelletti, dove verrà allestita una tensostruttura. 🔗 Leggi su Veronasera.it
