A Savignano è iniziato il conto alla rovescia per la Roman race | in piazza Borghesi sarà una palestra a cielo aperto

Voglia di divertirsi e di svolgere attività all’aperto. Saranno questi i principali requisiti richiesti per partecipare alla Roman Race, sabato a Savignano sul Rubicone. È tutto pronto per l’urban challenge che a partire dalle 15,30 prenderà il via in piazza Borghesi, dove si susseguiranno una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it