A Santa Maria Maggiore torna la Mostra bovina
Domenica 5 ottobre a Santa Maria Maggiore torna l'appuntamento con la Mostra bovina della Valle Vigezzo.Protagonisti i capi di bestiame delle razze Bruna, Pezzata Rossa e Bruna Originale, che rappresentano una fonte primaria per l'economia rurale della valle e che saranno valutati dai giudici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
