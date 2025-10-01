A San Leo il mercatino dei ragazzi del Calcit

Domenica 5 ottobre si terrà la 2ª edizione del Mercatino dei Ragazzi a San Leo. L’evento, promosso dai collaboratori di San Leo, avrà luogo in via Donizetti dalle ore 08:30 alle 18:30. Tutti i proventi saranno devoluti a sostegno del servizio di cure domiciliari oncologiche – servizio Scudo.Per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Grande successo per la II edizione del mercatino dei ragazzi CALCIT a Castiglion Fibocchi. Bambini, giovani e genitori; famiglie intere coinvolte in una giornata all'insegna della solidarietà e condivisione. Ancora una grande prova di coesione di una piccola c

Mercatino e Calcit in scena, raccolti quasi 20mila euro: ecco i prossimi obiettivi del Comitato - Arezzo, 23 settembre 2025 – Conclusa domenica con il Mercatino dei Ragazzi nel piazzale del palaffari e 19.

Mercatino e Calcit in scena da record. Palaffari, raccolti quasi 20mila euro - Si è conclusa domenica con il Mercatino dei Ragazzi nel piazzale del palaffari e 19.