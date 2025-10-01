A Roma martedì 7 ottobre un ambulatorio mobile per spirometrie e test gratuiti per la salute respiratoria

“REMaRe – La settimana della BPCO”: l’ambulatorio attrezzato mobile arriva a ROMA il 7 OTTOBRE Cinque tappe per cinque città: spirometrie gratuite, test degli eosinofili e informazione ai cittadini Il Progetto promosso da AIPO-ITSETS, SIPIRS e Consulta della Pneumologia Il respiro della salute arriva nelle città italiane grazie all’iniziativa “ REMaRe – La settimana della BPCO ” (acronimo di Roadshow Emersione Malattie Respiratorie ), promossa dall’ Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITSETS, dalla Società Italiana di Pneumologia SIPIRS e dalla Consulta della Pneumologia in collaborazione con Università e Amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - A Roma martedì 7 ottobre un ambulatorio mobile per spirometrie e test gratuiti per la salute respiratoria

In questa notizia si parla di: roma - marted

@basketroma Martedì 30 Settembre ? PalaRinaldi, Roma Ore 19:30 #restart #orgogliosidiessere #npcwomen # - facebook.com Vai su Facebook

Martedì di lavoro #ASRoma - X Vai su X

L'orrore del 7 ottobre, Netanyahu diffonde nuovo filmato inedito - Video - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno incontrato ieri sera Sabine Taasa, che ha perso il marito Gil e il figlio diciassettenne Or nel massacro del 7 ottobre. Lo riporta adnkronos.com