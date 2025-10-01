A Roma cori e proteste contro l' abordaggio della Flotilla

AGI -  I sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 3 ottobre, mentre in tutta Italia proprio mentre le navi della Flotilla sono entrate nella zona critica, gli attivisti sono tornati in strada con azioni dimostrative. Dopo che i media hanno diffuso la notizia dell'abbordaggio da parte delle forze israeliane è stata lanciata una "mobilitazione di emergenza" in piazza alla Scala a partire dalle 21 e 30. Tra i promotori dell'iniziativa c'è il centro sociale Lambretta.  Napoli e alla Stazione Termini i manifestanti pro Pal hanno occupato i binari. A Genova l'indicazione è quella di occupare il porto. 🔗 Leggi su Agi.it

