A Pechino le celebrazioni per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Migliaia di persone si sono radunate mercoledì mattina in Piazza Tiananmen a Pechino per assistere alla solenne cerimonia dell’alzabandiera. L’evento ha segnato il 76° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. La cerimonia, un rito militare che si tiene ogni giorno all’alba, assume particolare importanza in date simboliche come il 1° ottobre, festa nazionale, e il Capodanno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

a pechino le celebrazioni per il 76176 anniversario della fondazione della repubblica popolare cinese

© Lapresse.it - A Pechino le celebrazioni per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese

In questa notizia si parla di: pechino - celebrazioni

Pechino, D’Alema sfila accanto ai leader di Cina e Russia: scoppia la polemica - Massimo D'Alema ha preso parte alla parata militare tenutasi a Pechino per celebrare l'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Pechino, Xi alla parata con Putin e Kim. Il presidente cinese: "Il nostro esercito deve diventare una forza di livello mondiale" - un hanno avviato il loro bilaterale a Pechino, presso la Diaoyutai State Guesthouse. Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Pechino Celebrazioni 76176 Anniversario