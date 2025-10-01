A Pechino le celebrazioni per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese
(LaPresse) Migliaia di persone si sono radunate mercoledì mattina in Piazza Tiananmen a Pechino per assistere alla solenne cerimonia dell’alzabandiera. L’evento ha segnato il 76° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. La cerimonia, un rito militare che si tiene ogni giorno all’alba, assume particolare importanza in date simboliche come il 1° ottobre, festa nazionale, e il Capodanno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: pechino - celebrazioni
L'ex Presidente del Consiglio aveva partecipato alle celebrazioni a Pechino per l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, un evento che ha riunito i vertici di diversi regimi autoritari, tra cui Kim Jong-un, Aleksandr Lukashenko e il pr - facebook.com Vai su Facebook
Grande parata militare a Pechino per la celebrazione degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Per quasi due ore in piazza Tienanmen hanno sfilato truppe, mezzi corazzati e missili balistici, accompagnati dal sorvolo di pattuglie aeree - X Vai su X
Pechino, D’Alema sfila accanto ai leader di Cina e Russia: scoppia la polemica - Massimo D'Alema ha preso parte alla parata militare tenutasi a Pechino per celebrare l'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Si legge su tgcom24.mediaset.it
Pechino, Xi alla parata con Putin e Kim. Il presidente cinese: "Il nostro esercito deve diventare una forza di livello mondiale" - un hanno avviato il loro bilaterale a Pechino, presso la Diaoyutai State Guesthouse. Lo riporta affaritaliani.it