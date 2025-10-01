A Pechino le celebrazioni per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese

(LaPresse) Migliaia di persone si sono radunate mercoledì mattina in Piazza Tiananmen a Pechino per assistere alla solenne cerimonia dell’alzabandiera. L’evento ha segnato il 76° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. La cerimonia, un rito militare che si tiene ogni giorno all’alba, assume particolare importanza in date simboliche come il 1° ottobre, festa nazionale, e il Capodanno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

