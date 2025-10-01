A Parma i carabinieri hanno sequestrato 21 opere di Dalì | erano false

Doveva essere un modo per celebrare il maestro del Surrealismo, Salvador Dalì, e il suo rapporto con la letteratura, a cominciare dalla Divina Commedia di Dante. Ma la realtà ha superato le fantasie, anche quelle più surreali. I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Roma hanno. 🔗 Leggi su Today.it

Esposte come opere di Dalì, sarebbero false: sequestrati 21 disegni e oggetti a Parma, valgono oltre 100mila euro - I Carabinieri del nucleo di Tutela del patrimonio culturale di Roma hanno sequestrato, nella mattina di mercoledì 1 ottobre, 21 opere tra disegni e piccoli ...

