A Parigi l'addio a Claudia Cardinale un applauso accoglie il feretro
P arigi, 30 set. (askanews) – A Parigi, amici e fan sono intervenuti ai funerali di Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni. Un applauso ha accolto il feretro dell’attrice al suo ingresso nella chiesa di Saint-Roch,, nel primo arrondissement, la chiesa degli artisti. Presente la figlia Claudia Squitieri, avuta con il regista Pasquale. “Le fa parte di un cinema che sarà sempre considerato un momento di costruzione del linguaggio cinematografico, di costruzione dei film – ha detto – i tempi sono cambiati e il modo in cui facciamo cinema è cambiato, ma allo stesso tempo quello è stato un momento, non solo del cinema italiano, è stato un momento in cui si è strutturata una lingua, quindi penso che torneremo sempre lì per capire da dove veniamo, e lei sarà sempre in qualche modo riconducibile a quell’origine”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: parigi - addio
Addio a Michele Noschese, morto a Ibiza a 35 anni “dj Godzi”: ex calciatore in Serie A svizzera, suonava nei club di Londra, Barcellona, Parigi e NY
“Imane Khelif ha lasciato la boxe”: l’addio al ring della pugile algerina, oro (tra le polemiche) a Parigi 2024
Claudia Cardinale, com'è morta l'attrice: «Era serena e circondata dai figli». L'addio nella casa vicino Parigi
Pamela Anderson stupisce tutti: a Parigi con i capelli rossi rame. L'addio al biondo platino - X Vai su X
IL DISCORSO DI KVARA Le parole del georgiano ai compagni prima dell'addio verso Parigi - facebook.com Vai su Facebook
A Parigi addio a suon di valzer per Claudia Cardinale - Si tengono oggi a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. Si legge su ansa.it
L'addio a Claudia Cardinale, centinaia a Parigi le persone riunite ai funerali - Si sono tenuti oggi, martedì 30 settembre a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso. tg24.sky.it scrive