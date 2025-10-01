A Parigi eros e stile sono simboli di pace

La fashion week parigina comincia con lo spettacolare e un po’ cartolinesco scenario delle Tuileries di fronte alla Tour Eiffel, dove Anthony Vaccarello fa rifiorire le ortensie in una gigantesca siepe che forma l’acronimo YSL. Ma la vera luce resta quella della doppia personalità di Yves Saint Laurent: santo e peccatore, intellettuale che leggeva Proust e libertino che confessava "Non c’è niente di più bello di un corpo nudo". Vaccarello raccoglie questa eredità con donne severe in pelle nera, echi dell’erotismo segreto dei giardini delle Tuileries, dove la notte si cercava compagnia, tra uomini che si dissolvono in abiti e giacche di pelle nera, su candide bluse trasparenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Parigi eros e stile sono simboli di pace

In questa notizia si parla di: parigi - eros

L’ultima volta è successo proprio a Pasqua, l’anno scorso. Ero a Parigi con degli amici. Facciamo una passeggiata canonica, dai giardini di Lussemburgo verso la Senna, passando per il boulevard Saint-Michel, che non è certo la strada migliore, la più bella, - facebook.com Vai su Facebook

Solidarietà alla mia amata #Francia So benissimo quello che sta succedendo. Ero a #Parigi nei giorni dei #giletgialli Ricordo quella rabbia, quella disperazione. Una forbice sociale, sempre più ampia, a cui - in tutto il mondo - qualche risposta va data. #paris # - X Vai su X

A Parigi eros e stile sono simboli di pace - In passerella creazioni che esaltano una sensualità capace di liberare la mente, e svelano il dialogo continuo tra gli opposti ... Da quotidiano.net

Elodie torna a sfilare a Parigi: l’abito con i cristalli rossi è un omaggio alla moda italiana - Da anni Elodie è ambassador di L'Oréal Paris e anche in questo 2025 ha sfilato per il tradizionale show che il brand organizza all'apertura della Paris ... Riporta fanpage.it