A Palazzo Zanca il convegno sugli eventi climatici

A sedici anni dalla tragica alluvione del 2009, oggi, Palazzo Zanca ha ospitato il convegno “Eventi meteorologici estremi: previsioni meteo e analisi climatica, dalla scala nazionale al contesto locale”, promosso dal Comune di Messina con il patrocinio del Dipartimento regionale di Protezione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Mercoledì 1 ottobre, a Palazzo Zanca, in primo piano ill tema della prevenzione. Nel ricordo dei 37 morti nel 2009 a Messina...

Alluvione di Giampilieri, 16 anni dopo è cresciuta la prevenzione. Il convegno a palazzo Zanca - Sedici anni dopo, a che punto sono la previsione e la prevenzione di eventi climatici estremi come quello di 16 anni fa? Si legge su rtp.gazzettadelsud.it

Sedici anni fa la tragedia di Giampilieri, Basile: “Non vi abbiamo dimenticato” - “Oggi, come ogni anno, la nostra comunità si stringe in un abbraccio silenzioso per ricordare le 37 vittime dell’alluvione del 1º ottobre 2009. Scrive letteraemme.it