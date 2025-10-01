A Palazzo Sersanti Oltre 2.500 presenze alla mostra del Gallo La solidarietà è rock
Una mostra che ha saputo unire musica, memoria e solidarietà. Si è chiusa domenica scorsa, alla Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, l’esposizione ‘Siamo solo IO. Claudio Golinelli detto il GALLO. Una vita tra alti e BASSI", evento inserito nel cartellone di ‘Imola in Musica 2025’. Il bilancio parla chiaro: oltre 2.500 visitatori e 2.267 euro raccolti a favore di Aido (Associazione italiana donatori organi) Emilia-Romagna. Numeri che testimoniano non solo il richiamo del Gallo, storico bassista e volto inconfondibile del rock italiano, ma anche la capacità di trasformare un tributo artistico in un gesto collettivo di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
