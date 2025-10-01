A Palazzo Medici Riccardi l' arte ribelle di Clemen Parrocchetti

Firenzetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Medici Riccardi rende omaggio a Clemen Parrocchetti (Milano 1923 - 2016), autrice del Novecento che ha saputo indagare la complessità della sfera femminile, delle relazioni affettive e della sessualità, sfidando la visione dominante di una cultura patriarcale. La mostra, promossa dalla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzo - medici

Notti dell’archeologia 2025: visite guidate serali al Museo Stefano Bardini e a Palazzo Medici Riccardi

Palazzo Medici Riccardi, nuovo allestimento per il Museo dei Marmi

“Ritratti senza tempo”: fotografie di Rossano B. Maniscalchi in dialogo con l’antico in mostra a Palazzo Medici Riccardi

palazzo medici riccardi arteClemen Parrocchetti: il femminismo narrativo a Palazzo Medici Riccardi - "Ironia Ribelle" è il titolo della mostra curata da Marco Scotini e Stefania Rispoli con la direzione artistica di Sergio Risaliti che presenta oltre cento opere tra dipinti, disegni, sculture, arazzi ... lanazione.it scrive

L’arte ribelle, femminista e politica di Clemen Parrocchetti a Palazzo Medici Riccardi - A Firenze una mostra racconta l'artista che ha indagato la complessità della sfera femminile, delle relazioni affettive e della sessualità ... Lo riporta intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Medici Riccardi Arte