A ogni canale tv la sua prestazione | come funziona il linguaggio in codice del sesso a pagamento a Torino
Se il sesso ha un suo preciso vocabolario, il sesso a pagamento ha un suo iper-tecnico bignami di riferimento. Sigle, acronimi apparentemente difficili da sciogliere, ma anche inglesismi, modi di dire, un'infinità di prestiti linguistici da un settore all'altro e metafore che lasciano davvero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: ogni - canale
Da lunedì 21 luglio 2025 torna Sarabanda su Canale 5. Enrico Papi conduce il quiz musicale nel preserale, ogni sera alle 18.45. Cinque concorrenti "nip" si sfideranno ogni sera tra Playlist, Pentagramma, Asta musicale e l'immancabile 7x30.
Iscriviti al canale ChissenefoodTv Ogni mercoledì un nuovo contenuto ? Avete già visto la terza puntata? #RitornoinCina #YoutubeChannel #AmazingVlog - facebook.com Vai su Facebook
Un canale del digitale terrestre è sparito: scopri dove seguirlo ora - Un noto canale del digitale terrestre, particolarmente amato da una grande fascia di italiani, è scomparso: scopri dove puoi seguirlo adesso. Scrive msn.com