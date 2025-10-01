a nashville per rendere omaggio a bartolini

Il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli ieri è partito alla volta degli Stati Uniti d’America assieme a Francesco Prandini dell’Ufficio Turistico. Raggiungono Nashville, nel Tennessee, dove un fananese emigrò in cerca di una vita migliore. Si chiamava Primo Bartolini e in quella cittadina fondò il conservatorio musicale principale delle città. "Era un poeta – ha detto il sindaco - e oggi è riconosciuto come patriota americano per aver dimostrato un particolare attaccamento alla bandiera americana arruolandosi nella prima guerra mondiale come primo non americano volontario. Sarà scoperta una targa dedicata al nostro concittadino e saranno gettate le basi per un futuro Patto di Amicizia fra le due municipalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

