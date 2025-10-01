Stanno facendo discutere le dichiarazioni in merito a una delle questioni più spinose, ormai da mesi, per tutta la città di Napoli e, di conseguenza, per il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis. “Napoli rischia”. Le parole che arrivano nel pomeriggio da Giovanni Malagò preoccupano tutti i tifosi del club azzurro e non solo. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, c’è lo s tadio Diego Armando Maradona e lo scettro di una possibile esclusione della città partenopea da Euro 2032. In queste ore, si è parlato anche di una possibile soluzione in stile San Siro, con quest’ultimo ceduto a Milan e Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"A Napoli si corre un rischio", l'allarme è preoccupante: messaggio a De Laurentiis