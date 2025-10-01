A Napoli si corre un rischio l’allarme è preoccupante | messaggio a De Laurentiis
Stanno facendo discutere le dichiarazioni in merito a una delle questioni più spinose, ormai da mesi, per tutta la città di Napoli e, di conseguenza, per il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis. “Napoli rischia”. Le parole che arrivano nel pomeriggio da Giovanni Malagò preoccupano tutti i tifosi del club azzurro e non solo. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, c’è lo s tadio Diego Armando Maradona e lo scettro di una possibile esclusione della città partenopea da Euro 2032. In queste ore, si è parlato anche di una possibile soluzione in stile San Siro, con quest’ultimo ceduto a Milan e Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Casa di Totò, rischio crollo per l’edificio del quartiere Sanità a Napoli - Lo spiega una nota del Comune che invita ad «eseguire immediatamente, senza alcun indugio, tutte le misure necessarie per garantire ... Da ilmattino.it
Napoli, lesione per Rrahmani: salta la Fiorentina, a rischio per il City - Il Napoli era in ansia per le condizioni di Rrahmani, obbligato a lasciare il ritiro del Kosovo per un problema muscolare alla coscia destra. Scrive corrieredellosport.it