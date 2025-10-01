A Napoli martedì 7 ottobre Infrastructure Academy | innovazione e sostenibilità per il futuro del settore

Il 7 ottobre sarà Napoli il palcoscenico per la IV° edizione dell’Infrastructure Academy, l’evento organizzato da Hilti Italia e dedicato al settore delle infrastrutture, in collaborazione con Ais (Associazione Infrastrutture Sostenibili). L’Academy si svolgerà nell’affascinante cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Tra gli ospiti d’eccezione, il noto giornalista Federico Buffa, il quale interverrà con una riflessione sul tema della Disruptive Innovation, sottolineando la centralità dell’innovazione nel generare cambiamenti radicali e duraturi. Un’iniziativa strategica che rafforza il ruolo del territorio come snodo cruciale per la formazione e la crescita delle competenze nell’ambito delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it