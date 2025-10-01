a montevarchi arriva il paleofest

Arezzo, 01 ottobre 2025 – Questo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 ottobre a Montevarchi torna il “Paleofest. Il Festival della Preistoria”, organizzato dal Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio, in collaborazione con il Comune di Montevarchi e con il contributo di Fondazione CR Firenze. “Esperienze, incontri tematici, approfondimenti scientifici, mostre e spettacoli – ha affermato questa mattina Elena Facchino, direttrice del Museo Paleontologico di Montevarchi - è questo il linguaggio del Festival che riesce a unire diverse modalità espressive per coinvolgere pubblici differenti, con interessi diversi, ma con l’unico obiettivo di richiamare l’attenzione sul Valdarno e sul suo bacino fossilifero, di eccezionale valore scientifico anche a livello internazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

