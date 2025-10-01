A Milano inciucio tra Moratti e Sala a Gaza il triste rientro in gioco di Tony Blair | la sinistra è totalmente smarrita
di Claudio Pirola Ora, ragioniamo: da un lato abbiamo assistito – nella notte del 29 settembre – all’inciucio milanese del sindaco Sala (e sua maggioranza) con l’ex Sindaca Moratti (Forza Italia) la quale scelse proprio Sala (!?) a suo tempo come Direttore Generale del Comune di Milano quando era sindaca. La svendita di San Siro per favorire presumibilmente ulteriori mega operazioni immobiliari (come se non bastassero quelle sotto inchiesta) era veramente una priorità in una città dove la classe media viene sempre più esautorata svuotandola della sua anima più autentica e dove gli studenti trovano sempre meno cittadinanza? Dall’altro lato stiamo assistendo al tristissimo rientro in gioco di Tony Blair nella “operazione Gaza” sostanzialmente imposta da Trump e Netanyahu (ma la pace non la si fa coi nemici al tavolo?), ex leader osannato a suo tempo dalla sinistra europea che si riconosceva nel suo dinamismo e che non si accorgeva verso cosa la stava portando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - inciucio
#SanSiro svenduto con l'inciucio tra #Sala e Forza Italia. Milano - L’assist di Moratti: i forzisti decidono di uscire dall’aula evitando al sindaco la sconfitta. Voto finale nella notte. No di FdI e Lega. - X Vai su X
L'iconico "Tempio del Calcio" italiano passerà nelle mani dei due club di calcio della città di Milano e il suo destino è di essere abbattuto ? La delibera è arrivata nella notte dopo quasi 12 ore di riunione del Consiglio Comunale e una maggioranza ristretta. L - facebook.com Vai su Facebook
Moratti (FI): “San Siro, chi dice no alla vendita faccia esame di coscienza. Noi difendiamo Milano” - Il progetto porterà la riqualificazione di un intero quartiere. Da milano.repubblica.it
Letizia Moratti: “A Milano il sindaco Sala porta all’immobilismo, ha pensato solo ai ricchi” - In un’intervista al Qn, l’europarlamentare di Forza Italia ed ex sindaca Letizia Moratti, ha parlato della situazione politica a Milano con le inchieste sull’urbanistica: “Questa giunta ha ignorato i ... Segnala blitzquotidiano.it