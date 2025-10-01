A Milano inciucio tra Moratti e Sala a Gaza il triste rientro in gioco di Tony Blair | la sinistra è totalmente smarrita

di Claudio Pirola Ora, ragioniamo: da un lato abbiamo assistito – nella notte del 29 settembre – all’inciucio milanese del sindaco Sala (e sua maggioranza) con l’ex Sindaca Moratti (Forza Italia) la quale scelse proprio Sala (!?) a suo tempo come Direttore Generale del Comune di Milano quando era sindaca. La svendita di San Siro per favorire presumibilmente ulteriori mega operazioni immobiliari (come se non bastassero quelle sotto inchiesta) era veramente una priorità in una città dove la classe media viene sempre più esautorata svuotandola della sua anima più autentica e dove gli studenti trovano sempre meno cittadinanza? Dall’altro lato stiamo assistendo al tristissimo rientro in gioco di Tony Blair nella “operazione Gaza” sostanzialmente imposta da Trump e Netanyahu (ma la pace non la si fa coi nemici al tavolo?), ex leader osannato a suo tempo dalla sinistra europea che si riconosceva nel suo dinamismo e che non si accorgeva verso cosa la stava portando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

