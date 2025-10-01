A Milano compare una seggiovia in attesa delle Olimpiadi e c' è in palio un grosso premio
A Milano, in piazza Gae Aulenti, è comparsa una seggiovia firmata Coca-Cola. L'installazione fa parte delle iniziative del brand in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, di cui è sponsor. Fino a domenica 12 ottobre, dalle 11 alle 20, la seggiovia accoglierà i milanesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
