A Milano compare la scritta Free Gaza sul Pirellone
Con un'azione non autorizzata il gruppo Pd in consiglio regionale e Patto Civico, col consigliere Luca Paladini, hanno proiettato sul Pirellone la scritta Free Gaza. Israele blocca la Flotilla, annunciato: "Sciopero generale". Centinaia di persone in corteo a MilanoLa scritta “Free Gaza”"Questa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: milano - compare
A Milano compare una seggiovia in attesa delle Olimpiadi (e c'è in palio un grosso premio)
Club Napoli - Orta di Atella G.Conte-N.d'Amore. . KDB è rete Milan vs Napoli A Milano il Club Napoli Orta di Atella c’è NOI SIAMO IL CLUB NAPOLI ORTA DI ATELLA - facebook.com Vai su Facebook
A Milano compare la scritta "Free Gaza" sul Pirellone - Lo dichiarano Pierfrancesco Majorino e Luca Paladini, consiglieri regionali di Pd e Patto Civico, commentando la proiezione, questa sera a Milano, della scritta Free Gaza sulla facciata di Palazzo ... Scrive milanotoday.it
Abbordaggio della Flotilla, Milano torna a mobilitarsi: proiettata sul grattacielo Pirelli la scritta “Free Gaza” - La scritta gigante su una fiancata del grattacielo davanti alla stazione Centrale, mentre gli attivisti Pro Pal si sono da ... msn.com scrive