A Miggiano ritorna il canarino d' argento

L’associazione musicale Turandot intona la seconda edizione del concorso canoro nazionale “Il Canarino d’Argento” riservato a 2 categorie partecipanti: Cat. A dai 5 ai 9 anni, Cat. B dai 10 ai 14 anni. Questo importante evento musicale, con il patrocinio della città di Miggiano, si svolgerà. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

