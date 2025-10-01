A Masi Torello c’è una ’Piazza’ in più | Ecco il bar che rianimerà il centro
Nel cuore di Masi Torello, oggi c'è una. 'Piazza' in più. Oggi, infatti, apre la nuova caffetteria-pasticceria in piazza Toschi, proprio accanto al municipio. Il taglio del nastro è andato in scena lunedì sera con il sindaco Samuele Neri, evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, curiosi e appassionati di buon cibo, pronti a scoprire le delizie proposte dai tre nuovi titolari. ' La Piazza ' – questo il nome del bar – è gestito da Barbara, Stefania e Federico, da anni affermati professionisti nel settore della ristorazione, che hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale portando la loro esperienza e creatività nel cuore del comune masese.
