A Madeira Guerrini e Prusak si giocano la stagione sportiva
L'isola che ha dato i natali ad uno dei più forti calciatori di ogni epoca sarà protagonista dell'undicesimo round della Bridgestone FIA Ecorally Cup, della gara conclusiva dell'Iberian Eco Rally Challenge e di una tappa del campionato portoghese.Il Madeira Ecorally avrà per la prima volta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Guerrini e Prusak al via della seconda edizione dell'Ecorally di Cina La trasferta asiatica potrebbe essere un punto di svolta della stagione di Gass Racing. Quattro giorni di gara nella regione dell'Anhui Un anno fa per Guido Guerrini ed Emanuele Calchetti fu
Traguardo dolce-amaro per Guerrini e Prusak - sammarinese, secondo in Cina, perde la testa del mondiale.
Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale - Arezzo, 21 settembre 2025 – Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale Pazzesca gara a La Coruña con sorpresa finale che regala il podio a Gass Racing ...