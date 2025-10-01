A Lugano arriva la festa d' Autunno tutto il programma

Quicomo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Patio del Municipio si apre la Corte dei Patrizi, il cuore identitario della manifestazione: qui i 15 patriziati accolgono i visitatori e presentano territori, attività e prodotti. Quest’anno il percorso immersivo “Sulla via del castagno” invita a riscoprire un simbolo profondo della nostra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lugano - arriva

lugano arriva festa dArriva l’AgriFestival - intende valorizzare la filiera agroalimentare ticinese ... Si legge su tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Lugano Arriva Festa D