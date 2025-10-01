A Lugano arriva la festa d' Autunno tutto il programma
Nel Patio del Municipio si apre la Corte dei Patrizi, il cuore identitario della manifestazione: qui i 15 patriziati accolgono i visitatori e presentano territori, attività e prodotti. Quest'anno il percorso immersivo "Sulla via del castagno" invita a riscoprire un simbolo profondo della nostra.
A Rapperswil arriva la seconda vittoria stagionale del Lugano. Protagonista assoluto capitan Calvin Thürkauf, autore di una tripletta
Spazio 21: workshop, premi e prove fisiche Arriva l'agenda completa della rassegna parallela al Plan ? Forum (gratuita e in italiano, in programma il 24 e 25 ottobre) che introduce un sistema di ricompense gamificato. Tessere, timbri e persino prove di forza p
Arriva l'AgriFestival - intende valorizzare la filiera agroalimentare ticinese