A Lucera si sfidano i miglior barman professionisti
È tutto pronto in Puglia per un evento storico nel panorama italiano del bartending: per la prima volta in assoluto, l'A.B.I. Professional (Associazione Barmen Italiani), sodalizio che riunisce i professionisti del settore, terrà il suo Concorso Regionale intersezionale in provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
