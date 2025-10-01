A Lettere Wine and Jazz | 3 giorni di vino e musica al Castello e domenica il Concerto all' Alba

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio che accomuna sapori e note, accompagnato dal profumo della terra e da una esperienza unica tra bellezze paesaggistiche e cultura. Sarà questo il leitmotiv della settima edizione di “Wine and Jazz” a Lettere, evento organizzato dalla Pro Loco letterese, in collaborazione con il Comune e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lettere - wine

lettere wine and jazzLettere: “Wine and Jazz”, 3 giorni di vino e musica al Castello, domenica concerto all’alba - Quest'anno l'evento avrà come cornice particolare il Castello, che contribuirà a rafforzare la capacità attrattiva dell'iniziativa ... Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com

Wine and Jazz Festival in Lettere: A Celebration of Culture and Taste - History, music, traditions, food and wine, promotion of the territory, and good wine. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lettere Wine And Jazz