A House of Dynamite L’amore che non muore e altri film belli da vedere in streaming a ottobre 2025

Amica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra disaster movie, distopia politica e tragico realismo. Arriva su Netflix (dal 24 ottobre) uno dei migliori film visti in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, A House of Dynamite di Kathryn Bigelow. Inedito anche il serrato The Lost Bus, nuovo film di Paul Greengrass con Matthew McConaughey (su Apple Tv+ dal 3 ottobre), da un recente fatto di cronaca USA. Da vedere inoltre sulle varie piattaforme diversi horror ( Strange Darling su Prime), documentari ( Stans su Paramount+), drammi ( Steve su Netflix, Paternal Leave su Sky Cinema e NOW) o storie d’amore (l’imperdibile L’amore che non muore su Sky Cinema e NOW). 🔗 Leggi su Amica.it

a house of dynamite l8217amore che non muore e altri film belli da vedere in streaming a ottobre 2025

© Amica.it - “A House of Dynamite”, “L’amore che non muore” e altri film belli da vedere in streaming a ottobre 2025

In questa notizia si parla di: house - dynamite

Kathryn Bigelow a Venezia 2025: ecco la prima foto di A House of Dynamite, thriller Netflix sulla Casa Bianca

Rebecca ferguson protagonista in a house of dynamite, il thriller politico di netflix

A House of Dynamite: la prima immagine di Rebecca Ferguson nel film di Kathryn Bigelow

A House of Dynamite, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Rebecca Ferguson, Anthony Ramos, Idris Elba, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry. Scrive mymovies.it

house of dynamite l8217amoreÈ uscito il trailer di A House of Dynamite , il nuovo, attesissimo film di Kathryn Bigelow - A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow (finalmente tornata a dirigere dopo un lunghissimo sabbatico di otto anni), arriverà nelle sale il 10 ottob ... Scrive rivistastudio.com

Cerca Video su questo argomento: House Of Dynamite L8217amore