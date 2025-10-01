A House of Dynamite L’amore che non muore e altri film belli da vedere in streaming a ottobre 2025

Tra disaster movie, distopia politica e tragico realismo. Arriva su Netflix (dal 24 ottobre) uno dei migliori film visti in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, A House of Dynamite di Kathryn Bigelow. Inedito anche il serrato The Lost Bus, nuovo film di Paul Greengrass con Matthew McConaughey (su Apple Tv+ dal 3 ottobre), da un recente fatto di cronaca USA. Da vedere inoltre sulle varie piattaforme diversi horror ( Strange Darling su Prime), documentari ( Stans su Paramount+), drammi ( Steve su Netflix, Paternal Leave su Sky Cinema e NOW) o storie d’amore (l’imperdibile L’amore che non muore su Sky Cinema e NOW). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “A House of Dynamite”, “L’amore che non muore” e altri film belli da vedere in streaming a ottobre 2025

In questa notizia si parla di: house - dynamite

Kathryn Bigelow a Venezia 2025: ecco la prima foto di A House of Dynamite, thriller Netflix sulla Casa Bianca

Rebecca ferguson protagonista in a house of dynamite, il thriller politico di netflix

A House of Dynamite: la prima immagine di Rebecca Ferguson nel film di Kathryn Bigelow

Served and delivered. Greta Lee and Rebecca Fergusson bewitched New York Film Festival for the premiere of “A House of Dynamite”. #GretaLee #rebeccaferguson #AHouseOfDynamite #NYFF - facebook.com Vai su Facebook

Rebecca Ferguson e Greta Lee al #NYFF63 per la premiere di House of Dynamite. - X Vai su X

A House of Dynamite, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Rebecca Ferguson, Anthony Ramos, Idris Elba, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry. Scrive mymovies.it

È uscito il trailer di A House of Dynamite , il nuovo, attesissimo film di Kathryn Bigelow - A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow (finalmente tornata a dirigere dopo un lunghissimo sabbatico di otto anni), arriverà nelle sale il 10 ottob ... Scrive rivistastudio.com