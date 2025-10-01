A Golden State tornano gli Splash Brothers ma questa volta sono originali | i Curry diventano due
Golden State si affida a un cognome già conosciuto e si accaparra un altro Curry: a San Francisco vedremo per la prima volta la coppia di fratelli giocare con la stessa casacca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: golden - state
Virtus, un acquisto da Euroleague: ingaggiato l'ex Golden State Warriors Alen Smailagic
VIDEO WNBA: Cecilia Zandalasini, jumper nella notte. Il canestro che vale la vittoria per le Golden State Valkyries
Nba, si parte col botto: subito OKC-Houston e Lakers-Golden State. E a Natale LeBron contro Durant
Nba, Al Horford ai Golden State Warriors: 39 anni e un ruolo da centro titolare. Le strategie dei Warriors - con anche Payton e Melton in arrivo - è la grana Kuminga (pezzo free) - X Vai su X
Notizia di pochi istanti fa: il Padrino dominicano si trasferisce sulla baia. Al Horford nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dei Golden State Warriors. - facebook.com Vai su Facebook
A Golden State tornano gli Splash Brothers, ma questa volta sono originali: i Curry diventano due - Golden State si affida a un cognome già conosciuto e si accaparra un altro Curry: a San Francisco vedremo per la prima volta la coppia di fratelli giocare ... Lo riporta fanpage.it
NBA, Klay Thompson e l'addio a Golden State: chi saranno gli eredi degli Splash Brothers? - Gli Splash Brothers, soprannome guadagnato proprio grazie alla strepitosa abilità nel segnare senza ... Riporta sport.sky.it