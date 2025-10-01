A Genova bruciano i copertoni in sostegno alla Flotilla
AGI - I sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 3 ottobre, mentre in tutta Italia proprio mentre le navi della Flotilla sono entrate nella zona critica, gli attivisti sono tornati in strada con azioni dimostrative. "Difendiamo la Flotilla, blocchiamo il porto". È l'invito alla mobilitazione questa sera, a partire dalle 22, della USB a Genova, dopo le notizie del fermo imposto da Israele alle navi della flotta umanitaria. A bordo dei vascelli anche il ligure Josè Nivoi, portavoce del Calp, Collettivo autonomo lavoratori portuali. Davanti alla sede di Music For Peace è stato acceso un enorme fuoco con legno e copertoni e sono stati intonati cori a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Agi.it
