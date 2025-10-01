A Gaza ancora vittime Si continua a trattare sul piano Trump

A Gaza si registrano ancora vittime. Si continua a trattare sul piano Trump. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Gaza ancora vittime. Si continua a trattare sul piano Trump

In questa notizia si parla di: gaza - vittime

Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani

Gaza, 24 morti in raid israeliani. Fonti mediche: “Molti bambini e donne tra vittime”

Gaza, morti civili palestinesi in aumento nei centri di aiuti GHF, report CRI: "Da maggio oltre 200 vittime e 2200 feriti in sparatorie di massa"

#Tg2000 - A #Gaza ancora #vittime. Si continua a trattare sul piano #Trump #1ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina #Netanyahu #NATO @tg2000it - X Vai su X

Mercoledì 1° ottobre 2025, alle 18:30, donne e madri si ritroveranno in Piazza Stesicoro a Catania per un gesto di dissenso silenzioso, ma carico di significato, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uccisione di bambini a Gaza, vittime innocenti di una gue - facebook.com Vai su Facebook

Gaza in guerra: 61 vittime e una flottiglia di aiuti umanitari in arrivo - La situazione a Gaza sta diventando sempre più allarmante, con un incremento significativo del numero di vittime e un flusso crescente di aiuti umanitari in arrivo. Scrive notizie.it

Aumento delle vittime a Gaza mentre l'esercito israeliano intensifica i bombardamenti aerei - La situazione a Gaza sta peggiorando, con attacchi aerei che causano un numero significativo di vittime civili. Come scrive notizie.it