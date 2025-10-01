A Garda Vivi Vintage Market
Il 4 e 5 ottobre 2025 il lungolago Regina Adelaide di Garda si trasformerà in un vero e proprio tuffo nel passato con “Vivi Vintage Market”, la grande mostra mercato dedicata al fascino senza tempo del vintage. Nel cuore della città sarà possibile rivivere atmosfere d’altri tempi grazie a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: garda - vivi
Peschiera Urban Night Trail Il 3 ottobre 2025 vivi un’esperienza unica sotto le stelle! Un percorso affascinante che costeggerà le storiche fortificazioni di Peschiera del Garda, patrimonio UNESCO, per una serata all’insegna dello sport e della magi - facebook.com Vai su Facebook
Vintage mania a Peschiera: shopping, cibo e balli “old school” - Dal 25 al 27 aprile a Peschiera del Garda “Vivi Vintage & Street Food”, una tre giorni dedicata al fascino del passato. Lo riporta veronaoggi.it
“Vivi Vintage” trasforma Lazise in un mercato d’epoca - Dal 18 al 21 aprile, la Dogana Veneta si trasforma in un affascinante viaggio nel tempo con “Vivi ... Come scrive veronaoggi.it