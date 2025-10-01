A Garda Vivi Vintage Market

Veronasera.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 e 5 ottobre 2025 il lungolago Regina Adelaide di Garda si trasformerà in un vero e proprio tuffo nel passato con “Vivi Vintage Market”, la grande mostra mercato dedicata al fascino senza tempo del vintage. Nel cuore della città sarà possibile rivivere atmosfere d’altri tempi grazie a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

