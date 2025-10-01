A Fossacesia c' è la Festa dell' uva e del vino fra tadizioni agricole e sapori del territorio

Chietitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna per la quarta edizione ad animare Fossacesia, domenica 5 ottobre, la Festa dell'uva e del vino. La manifestazione è stata presentata nella mattinata di mercoledì 1° ottobre, nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei dirigenti dell’associazione culturale Festa dell’Uva e del Vino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fossacesia - festa

Fossacesia celebra la bandiera blu con una grande festa sul lungomare

Fossacesia alle prese con la conta dei danni, rinviata la festa per la Bandiera blu

Festa della bandiera blu a Fossacesia con il concerto “Venere in musica”

A Fossacesia c'&#232; la Festa dell'uva e del vino fra tadizioni agricole e sapori del territorio - Un’iniziativa caratteristica che riprende la storia di una tradizione nata nel secondo dopoguerra e che per molti anni ha animato la vita sociale del paese, lasciando un segno profondo nella memoria c ... Segnala chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fossacesia C 232 Festa