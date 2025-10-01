A Dicomano torna la Fiera d' ottobre

A Dicomano torna l'appuntamento più atteso dell'autunno: la tradizionale Fiera d'ottobre, pronta ad animare la città con un ricco calendario di eventi tra sapori, artigianato e divertimento per tutta la famiglia. L'inaugurazione è fissata per mercoledì 1 ottobre 2025 con l'imperdibile fiera delle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: dicomano - torna

SABATO 18 MAGGIO torna IL TRIAL in Piazza Scalelle!!! Non mancate - facebook.com Vai su Facebook

Torna la Fiera dei Sapori d’Italia: a Frascati 11 giorni di degustazione e masterclass. Programma, biglietti e attività - Qui i visitatori potranno incontrare grandi ospiti e imparare da loro segreti e curiosità sulla tradizione italiana. Riporta ilmessaggero.it

A Frascati torna la Fiera dei Sapori d'Italia - Dal 18 al 28 settembre 2025 all’interno della suggestiva Villa Torlonia di Frascati, undici giornate dedicate ai migliori piatti e vini della tradizione regionale italiana insieme a masterclass, show ... Come scrive rainews.it