A Corato la decima sfilata di Moda al volante

Domenica 5 ottobre torna Moda al Volante: appassionati e collezionisti di auto d'epoca si incontrano a Corato per condividere una grande passione, quella delle auto e moto d’epoca rigorosamente accompagnate da abiti a tema.La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati ed è gratuita. E’. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: corato - decima

Vittoria da urlo al PalaLosito di Corato! La Juve Trani si impone sul Basket Femminile Stabia con un netto 67-51 Le bianconere hanno mostrato solidità e carattere, toccando anche il +16. Non sono bastate le 7 triple delle gialloblu: la Juve Trani ha - facebook.com Vai su Facebook

Tra mito e bellezza. La sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda nel cuore di Roma - «La Bellezza di Roma ha attraversato il mito e la storia costellandoli di cesari e pontefici, di matrone e messaline, di monumenti e borgate, di sacro e profano» raccontano i due stilisti italiani. iodonna.it scrive