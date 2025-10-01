A Copenaghen difesa europea e Ucraina dettano l’agenda dei leader Ue
Un Consiglio europeo informale, quello che si terrà a Copenaghen nelle prossime ore, ma non privo di significato. Da una parte, esso ha luogo immediatamente prima della conferenza della comunità politica europea, che avrà luogo domani, e di tre settimane la sessione “formale” dello stesso consiglio, ponendosi dunque come una sorta di “incontro esplorativo”. Dall’altra, i temi: la kermesse si concentrerà sul come rafforzare la difesa europea e su come portare avanti il sostegno all’Ucraina. Rispetto al primo argomento, i leader europei affronteranno innanzitutto la necessità di accelerare lo sviluppo congiunto delle capacità militari, facendo leva sul modello del “lead nation” per i progetti prioritari, semplificando le procedure e rafforzando l’interoperabilità e la standardizzazione, così da fornire una domanda più coerente all’industria della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net
