A Città della Scienza via alla Borsa internazionale del turismo scolastico | per la prima volta a Napoli

Si è inaugurata oggi a Città della Scienza, e andrà avanti fino al 3 ottobre, per la prima volta a Napoli, la quarta edizione di Bitus, la Borsa internazionale del turismo scolastico e delle attività didattiche fuori dalla classe. L’evento, organizzato da CoopCulture e Tappeto Volante de I Mercanti d’Arte srl con il contributo della Regione Campania, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per studenti, docenti e operatori culturali, tra proposte turistiche, laboratori, workshop, presentazioni e attività didattiche pensate per stimolare curiosità, autonomia, creatività e senso di comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it